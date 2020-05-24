مستشار حكومي يكشف عن مباحثات وزير المالية خلال زيارته للسعودية

2020/05/24 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّد المستشار المالي مظهر محمد صالح الملفات التي طرحها مبعوث رئيس الوزراء وزير المالية خلال زيارته إلى السعودية والكويت.وقال صالح في تصريح، ، اليوم الأحد: “إن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أطلع المسؤولين في الدولتين الشقيقتين، السعودية والكويت على المصاعب المالية التي يواجهها العراق حاليا بسبب جائحة كورونا وانغلاق الاقتصاد العالمي وتدهور أسواق […]

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