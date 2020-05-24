الحوثي: نواجه عدوانا بإشراف أميركي وتعاون صهيوني

2020/05/24 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم حركة “أنصار الله” اليمنية عبدالملك الحوثي، إلى التحشيد ودعم جبهات القتال في مواجهة تحالف العدوان الذي تشرف اميركا على عملياته.وقال الحوثي، في كلمة بثتها قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”: “نحن شعبٌ نواجه عدواناً ظالماً، عدواناً بإشراف أمريكي ، وتعاونٍ إسرائيلي، ومباركةٍ إسرائيلية، والموقف الأمريكي والإسرائيلي واضحٌ وصريحٌ ومعلنٌ، بالقول وبالفعل”.وأضاف: “واجبنا الإيماني […]

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