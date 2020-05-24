تسريبات تستعرض تصميم هاتف سامسونج Galaxy Note 20

2020/05/24 | 12:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نشرت مؤخراً أحدث الصور ثلاثية الأبعاد التي تكشف عن تصميم الإصدار القادم من سلسلة هواتف Galaxy Note، حيث يظهر هاتف Galaxy Note 20 بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع تصميم بحواف منحنية كما في هاتف Galaxy S20 Ultra.تستعد العملاق الكوري لإطلاق هاتف Galaxy Note 20 خلال شهر آب/أغسطس وفقاً لما جاء من تسريبات حتى […]

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