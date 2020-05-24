2020/05/24 | 12:32 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كعك العيد في البصرة يعتمد على خدمة التوصيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 12:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كعك العيد في البصرة يعتمد على خدمة التوصيل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كعك العيد في البصرة يعتمد على خدمة التوصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).