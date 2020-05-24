2020/05/24 | 12:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة /6/ اشخاص وإصابة اخر بحادث سير شمال بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 12:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة /6/ اشخاص وإصابة اخر بحادث سير شمال بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة /6/ اشخاص وإصابة اخر بحادث سير شمال بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).