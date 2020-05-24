فرنسا تفرض عزلا صحيا على القادمين من بريطانيا

2020/05/24 | 12:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت فرنسا فرض حظر صحي على القادمين إلى أراضيها من بريطانيا بحيث يمتد إلى 14 يوما بداية من الثامن من الشهر المقبل لمحاولة مواجهة تفشي وباء كورونا.ويأتي ذلك بعدما أعلنت بريطانيا نفس الإجراء قبل أيام.وقالت فرنسا إنها ستفرض هذه الإجراءات بشكل ثنائي على القادمين من أي دولة تفرضه، مثل إسبانيا التي يخضع القادمون […]

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