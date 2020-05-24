وزير النفط الفنزويلي لإيران: شكرا أيها الاشقاء

2020/05/24 | 12:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير النفط الفنزويلي الجديد طارق العيسمي، اليوم الاحد، الشكر والتقدير لإيران لإرسالها عدة ناقلات وقود إلى بلاده.ووفقا لوكالة “إرنا” كتب العيسمي في تغريدة له على موقع تويتر إثر قرب وصول إحدى ناقلات الوقود الإيرانية إلى السواحل الفنزويلية: أن التعاون بين إيران وفنزويلا في مجال الطاقة فضلا عن أنه يجعلنا موحدين كدول أعضاء في أوبك، […]

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