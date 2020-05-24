البنتاغون تكشف عن اجراء مناورات حية في مياه الخليج العربي

2020/05/24 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن القوات الأميركية أجرت مناورات حية في مياه الخليج العربي في الفترة بين 19 و21 من مايو/ أيار الجاري، وذلك في إطار زيادة القدرة الأميركية على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد تواجهه.وأفاد موقع “dvidshub” التابع للبنتاغون أن مجموعة سفن باتان البرمائية ووحدة المارينز الاستكشافية نفذتا تدريبا مشتركا مع […]

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