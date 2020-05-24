طالبان تعلن عن هدنة في عيد الفطر

2020/05/24 | 12:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت حركة طالبان هدنة مع الحكومة الأفغانية مدتها ثلاثة أيام تسري مع بداية احتفال المسلمين بعيد الفطر ،اليوم الأحد.يأتي الإعلان بعد زيادة في وتيرة الهجمات التي تشنها الحركة على القوات الحكومية في الأسابيع الأخيرة.من جانبه، رحّب الرئيس الأفغاني أشرف غني بالإعلان، وقال إن جنوده سيحترمون بنود الهدنة.وتنعقد الآمال على أن تُثمر هذه […]

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