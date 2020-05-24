أثينا تتهم تركيا بالاستيلاء على قطعة أرض يونانية

2020/05/24 | 12:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اشتكت اليونان لأنقرة من استيلاء قوات تركية على قطعة أرض عند مجرى نهر إيفروس، الذي يفصل بين البلدين.وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، قد تحدّث الأربعاء عن “نزاع” مع أنقرة، قائلاً مجرى نهر إيفروس “قد تغيّر”.من جهتها، أفادت وسائل إعلام يونانية، أمس الجمعة، بأن قوات تركية احتلت قطعة أرض عادة ما تكون مغمورة […]

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