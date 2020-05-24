الناطق باسم القائد العام يدعو للتعاون مع القوات الأمنية بطبيق حظر التجول

2020/05/24 | 12:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اليوم الاحد، المواطنين للتعاون مع القوات الامنية في تطبيق حظر التجول.وقال رسول في بيان تلقته "كلكامش برس"، إنه "أدعو المواطنين الى الالتزام بحظر التجول الوقائي الصحي للحفاظ على سلامتهم وسلامة عوائلهم من خطر فيروس كورونا".وأضاف ان "قواتنا الأمنية تطبق قرارات اللجنة العليا للصحة للسلامة وتعرض نفسها لخطر الاصابة بالفيروس لذا نرجو التعاون معها".

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