شرطة الاحتلال تعتدي على مصلي العيد في القدس المحتلة

2020/05/24 | 12:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتدى العشرات من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، على مئات الفلسطينيين، الذين أدوا صلاة العيد عند باب الأسباط في القدس المحتلة، بزعم منع التجمهر.وأوضحت أشرطة فيديو صوّرها مصلون في باب الأسباط الوحشية التي تعرض لها المصلون المقدسيون صباح اليوم والاعتداءات التي طاولتهم.ونشرت شرطة الاحتلال حواجز كثيرة عند بوابات البلدة القديمة بالقدس المحتلة، كما […]

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