وزير صحة كردستان : الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة في حال تفشي كورونا

2020/05/24 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الصحة بحكومة إقليم كردستان سامان البرزنجي، ان عدم معرفة مصدر الإصابات بفيروس كورونا، مؤشر خطير يتطلب تسديد التدابير الوقائية.

وأوضح البرزنجي في تصريح، على خلفية تسجيل عدد من الإصابات في الإقليم خلال الأيام الماضية، أوضح ان الأمور يمكن ان تخرج عن السيطرة، في حال انتشار الفبروس بشكل اكبر، بعد ان كانت الإصابات قد شهدت انحسارا في الأسابيع الماضية، مبينا ان الفيروس يمثل خطرا جديا على الإنسانية مع ما تعانيه الدول القوية والغنية منه، بسبب عدم التوصل إلى علاج او لقاح له.

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