اخماد حريق اندلع في حشائش وأعشاب المحيط الخارجي لمعمل نسيج الموصل

2020/05/24 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – نينوى

أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى، الأحد (24 أيار 2020)، حريقا اندلع في ح...





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