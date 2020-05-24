نداء من الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إلى العراقيين

2020/05/24 | 12:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريردعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الأحد، المواطنين إلى الالتزام بقرارت بحظر التجوال الصحي.

طالب رسول المواطنين بالتقييد بإجراءات حظر التجوال الذي فرضته السلطات في البلاد

وذكر رسول في تدوينة، 24 آيار/مايو، "على المواطنين الالتزام بحظر التجوال الصحي للحفاظ على سلامتهم وسلامة عوائلهم من خطر فيروس كورونا".

وأضاف رسول، أن "القوات الأمنية تطبق قرارات اللجنة العليا للصحة للسلامة وتعرض نفسها لخطر الإصابة بالفيروس لذا نرجو التعاون معها".

وسجلت البلاد أعلى معدلات إصابات يومي خلال 24 ساعة، يوم السبت 23 آيار/مايو، بـ 308 حالات مؤكدة تركزت غالبيتها في العاصمة بغداد.

ودخلت البلاد 9 أيام من حظر التجوال التام، وفق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة، ابتداءً من الجمعة 22 آيار/مايو وحتى السبت المقبل 30 آيار/مايو.

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