وزير المالية يلتقي نظيره الكويتي ويبحثان تعزيز العلاقات في المجالات الاستثمارية

2020/05/24 | 12:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد التقى وزير المالية وزير النفط وكالة علي عبدالامير علاوي وزير المالية الكويتي براك الشيتان وبحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية “.وذكر بيان لوزارة المالية الكويتية , إنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء المتغيرات الحالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي […]

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