2020/05/24 | 12:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ادخال سريع التاجي الخدمة بالكامل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ادخال سريع التاجي الخدمة بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).