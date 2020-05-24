وزير المالية يبحث مع نظيره الكويتي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

2020/05/24 | 12:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/التقى وزير المالية وزير النفط وكالة علي عبدالامير علاوي وزير المالية الكويتي براك الشيتان ،وبحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية ".وذكر بيان صحفي لوزارة المالية الكويتية , إنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء المتغيرات الحالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي وما يشهد الاقتصاد إقليميا ودوليا من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ".وذكرت الوزارة, ان اللقاء حضره نائب وزير الخارجية خالد الجارالله والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي ونائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لشئون العمليات مروان الغانم والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالإنابة عبدالمحسن الطيار ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير أيهم العمر والوزير المفوض بسفارة جمهورية العراق محمد الحسيني"

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