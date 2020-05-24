شاهد البث المباشر والترددات.. انطلاق أول قناة تلفزيونية عراقية متخصصة في قطاعات المال والأعمال: عراق 24 Hd

2020/05/24 | 12:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أطلقت “منصة العراق www.yesiraq.com خدمتها التلفزيونية بإعلان إشارة تلفزيون” عراق 24 Hd “ على مدار قمر النايل السات – Nilesat وفق الترددات التالية: ترددات قناة عراق 24 Hd: تلفزيون عراق 24 HD قناة تلفزيونية تعرف نفسها إلى الجمهور في العراق و الناطقين باللغة العربية على انها اول قناة تلفزيونية عراقية متخصصة في […]

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