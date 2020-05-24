باحثون يحققون رقمًا قياسيًا بسرعة إنترنت تفوق 40 تيرابت

2020/05/24 | 12:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال باحثون من جامعات: Monash، وSwinburne ، وRMIT الأسترالية: إنهم حققوا رقمًا قياسيًا جديدًا في سرعة الإنترنت بلغ 44.2 تيرابت في الثانية، وذلك حسب بحث نُشر في مجلة Nature Communications المفتوحة.وتسمح هذه السرعة الهائلة في الإنترنت بتنزيل محتويات أكثر من 50 قرصًا من أقراص Blu-ray Ultra HD سعة 100 غيغابايت في ثانية واحدة فقط.[…]

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