2020/05/24 | 12:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد تعلن ادخال سريع التاجي الخدمة بالكامل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 12:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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