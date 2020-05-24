الحرس الثوري: جهوزيتنا الدفاعية في اعلى مستوياتها

2020/05/24 | 12:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الايراني العميد امير علي حاجي زادة، الاحد، جهوزية البلاد اليوم هي في اعلى مستوياتها منذ انتصار الثورة الاسلامية.وقال العميد حاجي زادة في تصريح له اليوم على هامش صلاة عيد الفطر السعيد، ان “المشكلة والجبهة الاكبر لنا اليوم والتي ينبغي على الجميع، شعبا ومسؤولين، الاهتمام بها، هي […]

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