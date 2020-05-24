القوات الأمنية والحشد يباشران عملية أمنية واسعة شمال غرب تكريت

2020/05/24 | 12:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرت قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاحد ، بعملية واسعة لملاحقة فلول “ داعش” الاجرامي شمال غرب تكريت بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء ٣٥ وقيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش وقوات أسوات بإسناد الكتيبة الرابعة لمقاومة الدروع للحشد وطيران الجيش باشرت، صباح اليوم، […]

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