الحشد والجيش ينفذان عملية تفتيش لملاحقة فلول داعش في أربع مناطق غرب الانبار

2020/05/24 | 13:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من الحشد الشعبي والجيش، الاحد، عملية تفتيش لملاحقة فلول داعش لأربع مناطق في الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان “قوة من فوج أعالي الفرات (الأول والثاني) وحشد الغربية بمشاركة الجيش نفذت عملية تفتيش لمناطق (الخور و السدة والمسكار وتلول الطيارات )”، لافتا الى ان”العملية تهدف ملاحقة خلايا داعش وتأمين

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