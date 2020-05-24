ارتفاع سعر الذهب عقب تصاعد التوتر بين امريكا والصين

2020/05/24 | 13:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر الذهب اليوم على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين الذي عزز المخاوف، من بطء تعافي الاقتصاد العالمي المترنح بسبب جائحة فيروس كورونا.وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1735.08 دولار للأوقية بحلول الساعة 17.43 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض 1.4% أمس الخميس.وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بزيادة […]

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