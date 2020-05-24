2020/05/24 | 13:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة يؤكد شمول الملاكات الصحية كافة في كربلاء المقدسة بقطع أراض سكنية بغض النظر عن سنوات الخدمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 13:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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