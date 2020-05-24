الصين تدعو أميركا للتعاون والتعايش السلمي

2020/05/24 | 13:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، إن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يعود بالنفع على كلا البلدين، وإن المواجهة تعود عليهما بالخسارة، مضيفا أن على الجانبين إيجاد السبيل لتعايش سلمي.وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تبادلت إدارتا الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ، الانتقادات في […]

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