شرطة ديالى تنفي نزوح اهالي قرية بسبب تهديدات داعش

2020/05/24 | 13:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى نفت قيادة شرطة ديالى وجود عمليات نزوح اهالي قرية في ناحية العبارة بسبب تهديدات داعش .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى، في تصريح صحفي، إن “الانباء التي تحدثت عن نزوح جماعي لاهالي قرية “الحد الاخضر” باطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة غير دقيقة وننفيها جملة وتفصيلا مشيرا […]

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