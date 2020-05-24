نائب: الحكومة امام حرج كبير بشأن اعداد الموازنة ولا وضوح للرؤية

2020/05/24 | 13:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية محمد البلدواي, الاحد, أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تمر بأصعب التحديات وهي في حرج كبير بشان اعداد الموازنة للعام الجاري, مشيرا الى ان الحكومة لحد الان لم تتضح رؤيتها بشأن الموازنة.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة مصطفى الكاظمي لاتملك أي وضوح […]

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