صحيفة أميركية: اكثر من نصف اسطول حاملات الطائرات الامريكية تعاني مشاكل الصيانة

2020/05/24 | 13:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لصحيفة ستار اند سترايبس الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية، ان حوالي 7 حاملات طائرات من مجموع 11 حاملة عانت من مشاكل انتشار فايروس كورونا ومشاكل الصيانة طوال 15 شهرا الماضية.وذكر التقرير، أن “حاملات الطائرات التي تعاني من المشاكل وبحسب البحرية الامريكية هي في طريقها للعودة بعد أن عانت مشكلات فيروسات كورونا ومشاكل والصيانة ضمن […]

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