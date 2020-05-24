وزير المالية ينفي اقتراض العراق 3 مليارات دولار من السعودية

2020/05/24 | 13:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نفى وزير المالية علي علاوي صحة الأنباء عن طلب العراق من السعودية اقتراض نحو 3 مليارات دولار.

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