2020/05/24 | 13:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو مجلس النواب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، الاحد، أن اكمال الكابينة الوزارية سيتأخر بعد عيد الفطر المبارك لأكثر من شهر.وقال المرشدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الايام القادمة ستشهد أزمات كبيرة وعديدة وان الكابينة سوف تتأخر لاكثر من شهر وخلاف ذلك سيكون هناك ضغط على رئيس الوزراء من قبل الكتل السياسية لاكمال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الحكمـة: إكمال الكابينة سيتأخر لاكثر من شهر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الحكمـة: إكمال الكابينة سيتأخر لاكثر من شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).