عمرو دياب مهدد بالاصابة بفيروس كورونا

2020/05/24 | 13:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصادر، أن الفنان عمرو دياب يجري من المتوقع إجراؤه لتحليل “كوفيد-19” اليوم إثر إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا.وأنهت رجاء الجداوي منذ أيام قليلة من تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي تشارك ببطولته الفنانة دينا الشربيني زوجة عمرو دياب، بحسب ما نقله “صدى البلد”.ومن المرجح أن الفنانة دينا

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