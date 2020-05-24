وزير خارجية الصين: التعاون يفيد واشنطن وبكين والمواجهة تضر

2020/05/24 | 13:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الأحد إن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يعود بالنفع على كلا البلدين وإن المواجهة تعود عليهما بالخسارة، مضيفا أن على الجانبين إيجاد السبيل لتعايش سلمي.

تدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن منذ تفشي فيروس كورونا المستجد حيث تبادلت إدارتا الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ الانتقادات في مسائل تتعلق بالجائحة، كما نشبت خلافات بينهما في قضايا تتعلق بهونج كونج وحقوق الإنسان والتجارة ودعم الولايات المتحدة لتايوان التي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها

وقال وانغ، متحدثا في مؤتمر صحفي، إن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما فضلا عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي.

وتابع قائلا إنه ينبغي على الولايات المتحدة التوقف عن إضاعة الوقت، مضيفا أن بلاده مستعدة للعمل مع واشنطن بروح التعاون والاحترام المتبادل.

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