صور .. حظر التجوال الشامل والتباعد الاجتماعي يخيم على عيد كوردستان

2020/05/24 | 13:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ غابت اجواء العيد عن اغلب الشوارع والمناطق في محافظات اقليم كوردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك فلم تكن كالأعوام السابقة.

واظهرت الصور التي وثقتها كاميرات مراسلي شفق نيوز، في محافظات الاقليم التزام السكان بالحظر الشامل، وملازمة بيوتهم لتجنب زيادة الاصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات في الاقليم قد اعلنت عن فرض حظر تجوال شامل مع اول ايام عيد الفطر ويستمر الى 72 ساعة.

وبحسب الصور الملتقطة فإن قوات الاسايش والبيشمركة اغلقت الطرقات بالحواجز لمنع حركة التنقل ولو مشيا على الاقدام.

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