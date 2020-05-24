زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب غرب إيران

2020/05/24 | 13:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر بعد ظهر اليوم الاحد مدينة دوكنبدان الواقعة بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال ضربة مدينة دوكنبدان مركز قضاء كجساران بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وفي عمق 10 كم من سطح الارض

ووقع الزلزال في الساعة الواحدة و 40 دقيقة من بعد ظهر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (التاسعة و 10 دقائق صباحا بتوقيت غرينتش).

وشعر بالزلزال سكان مدينة ياسوج مركز المحافظة وكذلك مدينة دهدشت.

ولم تصل لحد الان اي تقارير بوقوع اضرار بشرية او مادية جراء الزلزال.

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