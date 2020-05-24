لماذا يزدهر اليوم هذا الكذب على الفلسطينيّين وباسم فلسطين؟.. حازم صاغية

2020/05/24 | 13:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: حازم صاغية قبل أيّام قليلة ظهر على إحدى شاشات التلفزيون المحلّيّة وزير الداخليّة اللبناني محمد فهمي.ما أراد الوزير قوله كان الدعوة إلى «الإقفال التامّ» بهدف مكافحة وباء كورونا.هذا كلام مفهومٌ صدوره عن وزراء الداخليّة.لكنّ ما قاله فهمي، في المقابل، أنّ عدم الإقفال يفكّك المجتمع من الداخل، و«هذا هدف واضح للعدوّ الصهيونيّ».[…]

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