المستشار الاقتصادي للحكومة: زيارة مبعوث الكاظمي إلى السعودية والكويت لتمتين العلاقة مع الجوار الإقليمي وطرح أهم أربعة ملفات

2020/05/24 | 13:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حدّد المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، الملفات التي طرحها مبعوث رئيس الوزراء وزير المالية خلال زيارته إلى السعودية والكويت.وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية، “إن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أطلع المسؤولين في الدولتين الشقيقتين، السعودية والكويت على المصاعب المالية التي يواجهها العراق حاليا بسبب جائحة كورونا […]

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