النجف تباشر تطبيق حظر التجول ولا اصابات جديدة بكورونا

2020/05/24 | 13:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الأحد، المباشرة بتطبيق حظر التجوال في عموم المحافظة، في وقت خلت فيه من إصابات جديدة بفايروس كورونا....

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