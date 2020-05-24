2020/05/24 | 13:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي شمول ملاكات الصحة في كربلاء المقدسة بتخصيص قطع أراض سكنية.وذكر بيان لمحافظة كربلاء وتلقته وكالة ص ى، أنه “خلال زيارة وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي لمحافظة كربلاء المقدسة ولقائه محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي تم الاتفاق على تخصيص قطع الأراضي لمنتسبي صحة المحافظة كافة وبغض النظر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص قطع أراضٍ سكنية للملاكات الصحية في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص قطع أراضٍ سكنية للملاكات الصحية في كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).