امانة بغداد: سريع التاجي يدخل الخدمة امام حركة السير ذهاباً وإياباً

2020/05/24 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، الاحد، ادخال سريع التاجي الخدمة بالكامل امام حركة السير والمرور ذهاباً وإياباً.وذكرت الأمانة في بيان تلقت “العهد نيوز”، أن “امانة بغداد، تعلن عن انجاز ملاكاتها في دائرة المشاريع اعمال التطوير والاكساء في الطريق السريع بغداد-سامراء والمسمى شعبياً بسريع التاجي وادخاله الخدمة الفعلية امام حركة السير والمرور للمقطع الممتد من بوابة بغداد […]

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