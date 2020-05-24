الكاظمي يبحث مع نواب واسط الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين

2020/05/24 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت النائبة عن محافظة واسط، اقبال عبد الحسين، الأحد (24 ايار 2020)، عن ما بحثه لقاء نواب المحافظة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت عبد الحسين، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللقاء جمع نواب محافظة واسط مع رئيس الوزراء، لمناقشة مجموعة من القضايا التي تخص المحافظة، بعد التصعيد الذي شهدته التظاهرات خلال الفترة الماضية".

وأضافت، أن "الاجتماع ناقش مع الكاظمي عدة قضايا أبرزها، ( الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين، والعمل بجدية لإكمال ملف المعلمين و تحويلهم إلى عقود وزارية أو تثبيتهم على الملاك الدائم، وتثبيت عقود الكهرباء و صرف مستحقاتهم المالية".

وتابعت أنه تم "مناقشة إنهاء العمالة الخارجية في حقل بدره وحقل الأحدب النفطي وتشغيل أبناء المحافظة، وإيجاد آلية حقيقية لإكمال المستشفى التركي، ودعم الزراعة وتوفير جميع احتياجات الفلاحين، وإكمال المشاريع المتلكئة".

يُشار إلى أن محافظة واسط شهدت خلال الفترة الماضية، تصعيداً في الاحتجاجات أمام مبنى المحافظة مطالبين باستقالة الحكومة المحلية، بالإضافة الى الاحتجاجات التي حصلت أمام حقل الأحدب النفطي، للمطالبة بتوفير فرص عمل.

بغداد اليوم- خاص

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وقال العيساوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان &

بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأحد (24 ايار 2020)، مع السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي التنسيق الأمني على مستوى وزارتي داخلية البلدين، وإجراءات مواجهة جائحة كورونا.

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، إن "الغا

بغداد اليوم- بغداد

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وقالت العصائب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "مرة أخرى يتطاول الجوكرية عملاء أمريكا على عر

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