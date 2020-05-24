بالصور.. سريع التاجي شمال بغداد يدخل الخدمة بحلته الجديدة

2020/05/24 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد، الأحد (24 ايار 2020)، عن انجاز ملاكاتها في دائرة المشاريع اعمال التطوير والاكساء في الطريق السريع بغداد-سامراء والمسمى شعبياً بسريع التاجي.

وقالت الأمانة في بيان دخلته (بغداد اليوم)، إنه "تم ادخال الطريق السريع الخدمة الفعلية امام حركة السير والمرور للمقطع الممتد من بوابة بغداد الشمالية وحتى مجسر السايلو ولكلا الجانبين ( ذهاباً واياباً )".

وأضاف، أن "اعمال تطوير الطريق تضمنت قشط واكساء بعدة طبقات من الاسفلت مع توسعة الطريق من 8 امتار الى 11 متراً للمقطع الممتد من بوابة بغداد الشمالية وحتى الجسر الدوار ولكلا الجانبين".

وأضافت أن "اعمال التوسعة شملت حفر بوكس ترابي وفرش وحدل للحصى مع صب الكونكريت المسلح ومن ثم الاكساء عبر نوبات عمل مستمرة لاسيما مؤخراً وخلال اوقات حظر التجوال".

بغداد اليوم – نينوى

أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى، الأحد (24 أيار 2020)، حريقا اندلع في حشائش وأعشاب المحيط الخارجي لمعمل نسيج الموصل.

وقال مديرية الدفاع المدني بالمحافظة في بيان، إن " فرق الدفاع المدني تمكنت من

بغداد اليوم - السليمانية

أدى العشرات من أهالي محافظة السليمانية ، الاحد (24 أيار 2020)، صلاة العيد في عدد من مساجد المحافظة رغم إعلان السلطات الأمنية الحظر الشامل ومنع التجمعات التي تساعد على تفشي فيروس كورونا.

وقال مراسلنا، إن أهالي السليمانية

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد (24 ايار 2020)، حالة الطقس خلال الثلاثة أيام في البلاد.

وذكر بيان للهيأة تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس اليوم الأحد، سيكون غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في

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