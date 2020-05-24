2020/05/24 | 13:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير: جولة ’المبعوث’ قد تفتح ’شهية’ الكاظمي نحو الخليج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 13:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: جولة ’المبعوث’ قد تفتح ’شهية’ الكاظمي نحو الخليج) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: جولة ’المبعوث’ قد تفتح ’شهية’ الكاظمي نحو الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).