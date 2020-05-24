2020/05/24 | 13:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر وادي السنجق، او كلية السنجق كما يسميها أهالي بحزاني، وهو الوادي المؤدي الى كلية السنجق الكائن في بحزاني في محلة العين او محلة الشيخ مند، والذي يتم جلب السنجق وتنصيبه هناك مع تراتيل اقوال دينية مقدسة مع (الدف وشباب).الطريق الوعر المزدحم بالحجارة والتعرجات وبُرك الماء المتجمعة من مياه الأمطار …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروع وادي السنجق في بحزاني يصل مرحلته الثانية، والمتطوعين يناشدون الجهات المعنية لمساعدتهم) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشروع وادي السنجق في بحزاني يصل مرحلته الثانية، والمتطوعين يناشدون الجهات المعنية لمساعدتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).