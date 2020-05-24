زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب غرب إيران

2020/05/24 | 14:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب إقليم كهكيلويه وبوير أحمد في غرب إيران الأحد.ولم يقدم التلفزيون الرسمي أي معلومات حتى الآن بشأن وقوع ضحايا أو أضرار.

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