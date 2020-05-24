بـ1000 عنصر .. الحشد الشعبي يشارك في تأمين خطة العيد بمحافظة عراقية

2020/05/24 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت خلية الازمة في ديالى، اليوم الاحد، حجر وعزل مناطق في المحافظة باستثناء منطقة واحدة شهدت تسجيل أكثر من 10 حالات بفيروس كورونا، فيما شددت اجراءات حظر التجوال في عموم المحافظة لمنع انتشار الفيروس على خلفية الاصابات الاخيرة المسجلة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقال عضو خلية الازمة عبدالله الحيالى لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة شددت اجراءات حظر التجوال ومنعت التنقل بين الوحدات الادارية باستثناء كوادر خلية الازمة كاجراءات تحوطية لمنع انتشار فايروس كورونا بعد تسجيل 14 اصابة خلال الـ48 ساعة الماضية"، مشيرا الى "فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين لإجراءات حظر التجوال".

ونفى الحيالي حجر وعزل مناطق في بعقوبة باستثناء حي "خان اللوالوة " الذي شهد تسجيل 11 اصابة بكورونا خلال الـ72 ساعة الماضية داعيا المواطنين الى الالتزام باجراءات حظر التجوال حفاظا على السلامة العام وتجنب كوارث وبائية لا يمكن احتوائها.

بدوره اكد قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان خالد العزي لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية شرعت بخطة شاملة ومحكمة لتأمين جميع مناطق المحافظة من الاسواق والاماكن الترفيهية رغم خلوها من المواطنين".

واضاف، أن "مضامين الخطة تتضمن الالتزام بحظر التجوال مع تقديم الدعم والمساعدة للحالات الاستثنائية والانسانية لافتا الى ان "الخطة الامنية خلال العيد تسير بانسيابية عالية وتعاون مثالي من قبل المواطنين".

من جانبه أشار الناطق الاعلامي عن الحشد الشعبي في ديالى صادق الحسيني إلى "مشاركة اكثر من 1000 عنصر في خطة العيد الامنية لتأمين المناطق الساخنة التي تشهد نشاطا لعناصر داعش في حوض حمرين ومحيط ريف خانقين والمقدادية والمنصورية واطراف ناحية العظيم شمالي ديالى".

واعتبر الحسيني في حديثه لوكالة شفق نيوز، مشاركة الحشد في خطة العيد اضافة امنية كبيرة خلال العام الحالي والاعوام القادمة باعتباره قوة رسمية تخضع للمنظومة الامنية الاتحادية بجميع التفاصيل والاجراءات".

وتنفذ الاجهزة الامنية خططا امنيا شاملة خلال الاعياد والمناسبات وتشارك فيها عشرات العناصر الامنية

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