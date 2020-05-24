2020/05/24 | 14:02 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية بأول ايام العيد.. صور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية بأول ايام العيد.. صور) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية بأول ايام العيد.. صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).