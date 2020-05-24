ذنوب الله وإنكارها - ميشيل نجيب

2020/05/24 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميشيل_نجيب ملاحظة واجبة:هذا المقال من الطبيعى أنه منشور فى موقع يقرأه الجميع وليس ممنوعاً على أحد قراءته سواء كان سبباً دينياً أو عرقياً أو سياسياً، أى موجه للجميع لكن المقال لا يهتم له اليهودى لأن القصة عنده فى التوراة سردها إلهه مرة واحدة وفى سفر واحد، والمسيحى لم تذكر قصة موسى لكن الأنجيل به بعض الإشارات النبوية إلى أعماله ومدلولها الروحى أى أنه خارج الموضوع، واليهودى يعبر إلهه أسمه يهوة أى ليس هو الل ......





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