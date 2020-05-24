العلمنة كشرط إمكان لبناء دولة في لبنان - معمر عطوي

2020/05/24 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#معمر_عطوي لم يستسغ بعض "الصناديد" من بقايا الشبيحة الحزبيّة والطائفية شعار "كلن يعني كلن" الذي رفعته الثورة الشبابية ضد العهد وضد النظام اللبناني الفاسد، بعد مرور البلاد بسلسلة كوارث طبيعية وأمنية وسياسية واقتصادية-مالية.



فهؤلاء الذين يرفضون محاسبة الفاسدين والمجرمين بحق الشعب والوطن، كل بحسب زعيمه وجماعته، هم من حوّل لبنان الذي كان يشكّل واحة الحريّة في الشرق، إلى زواريب "داعشيّة" يمثلها كل فكر إقصائي أو ع ......





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